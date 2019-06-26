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Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

Ağrı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, aldıkları eğitimle birlikte eski ve atık durumdaki kumaş ve kıyafetleri değerlendirerek eski zamanlara damga vurmuş moda elbiseleri yeniden canlandırıyorlar.Ağrı’da kullanmadıkları eski kıyafetleri çöpe atmak yerine gittikleri dikiş nakış kursunda değerlendiren kursiyerler, öğrendikleri tekniklerle hem israfın önüne geçiyor hem de kendi elleriyle eski modayı yeni modaya uyarlayıp eski zamanlara damga vuran moda kıyafetlerin bu zamanda yeniden dikkatleri üstüne çekmelerini sağlıyor.Bir yıl boyunca Halk Eğitim kursunda eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinde ortaya çıkardıkları ürünler göz doldururken el emekleri ile yaptıkları kıyafetleri satışa sunup ev ekonomisine katkıda bulunan kadın kursiyerler usta öğreticileri olan Nefise Melike Mendi’nin kendilerine çok şey kattığını söyledi."Amacımız eski olan hiçbir şeyi atmamak, israfın önüne geçebilmek"’Dolaplarımızı yenilerken eskilerimizi atmadık’ sloganıyla erkek gömleklerinden çocuklara, yazmalardan büyüklere uygun boydan elbise yapan kadınlar, eski kot pantolonlardan da mutfak önlüğü yaparak geri dönüşüme katkıda bulunuyorlar.

Ağrı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, aldıkları eğitimle birlikte eski ve atık durumdaki kumaş ve kıyafetleri değerlendirerek eski zamanlara damga vurmuş moda elbiseleri yeniden canlandırıyorlar.
Ağrı’da kullanmadıkları eski kıyafetleri çöpe atmak yerine gittikleri dikiş nakış kursunda değerlendiren kursiyerler, öğrendikleri tekniklerle hem israfın önüne geçiyor hem de kendi elleriyle eski modayı yeni modaya uyarlayıp eski zamanlara damga vuran moda kıyafetlerin bu zamanda yeniden dikkatleri üstüne çekmelerini sağlıyor.
Bir yıl boyunca Halk Eğitim kursunda eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinde ortaya çıkardıkları ürünler göz doldururken el emekleri ile yaptıkları kıyafetleri satışa sunup ev ekonomisine katkıda bulunan kadın kursiyerler usta öğreticileri olan Nefise Melike Mendi’nin kendilerine çok şey kattığını söyledi.

"Amacımız eski olan hiçbir şeyi atmamak, israfın önüne geçebilmek"
’Dolaplarımızı yenilerken eskilerimizi atmadık’ sloganıyla erkek gömleklerinden çocuklara, yazmalardan büyüklere uygun boydan elbise yapan kadınlar, eski kot pantolonlardan da mutfak önlüğü yaparak geri dönüşüme katkıda bulunuyorlar. Dört yıl boyunca Halk Eğitim Merkezinde görev yaptığını söyleyen Usta Öğretici Nefise Melek Mendi, sergide bulunan ürünlerin bir yıllık emeklerinin karşılığı olduğunu söyledi.
Mendi, bir sene boyunca yaptıkları çalışmaları eski ürünleri yeni modaya uygun ürünlere dönüştürmek üzerine yoğunlaştırdıklarını dile getirerek, "Eski eteklerden yeni gömlekler, yeni yelekler yaptık. Eski erkek gömleklerinden elbiseler yaptık. Amacımız eski olan hiçbir şeyi atmamak, israfın önüne geçebilmek. Aynı zamanda geri dönüşüm sağlayıp yeni şeyler ortaya koymak" dedi.
Kursiyerlerinin arasında Halk Eğitim bünyesinde kendisinden aldıkları eğitim ve belgelerle kendilerine iş yeri açanların olduğunu ifade eden Mendi, "Halk eğitim bünyesinde açtığımız kurslarımızda 35-40 kursiyerimiz var. Hepsi kadın kursiyerler. Eski ürünlerden mont, kaban, elbise, aklınıza gelebilecek her türlü giyim ürününü yapıyoruz. Kursiyerlerimiz bunları yapıp satarak parada kazanıyorlar. Meslek ediniyorlar. Bu kurslarda bu işi öğrenip tekstil fabrikalarına gidip çalışma imkânı bulanlar var. Kendi iş yerini açanlar var" şeklinde konuştu.
"Eski moda bir nevi canlanıyor"
Yaptıkları ürünlerin yoğun ilgi çektiğini söyleyen Mendi, özellikle atık malzemelerden yapılan ürünleri daha çok ilgi gördüğünü söyledi. Mendi, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"Eski moda bir nevi canlanıyor. Bu da yaptığımız ürünlere ilgiyi arttırıyor. Eski kotlardan önlükler yapıyoruz. Bunu gören hanımlarımızda görüp ilgileniyor ve onlarda yapmak istiyorlar. Yaptıkça da hanımlarımız her gün yeni fikirlerle geliyorlar. Her gün yeni bir ürün ortaya koyuyoruz."

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor
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