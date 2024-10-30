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Eski model araç ağaca çarpıp ikiye bölündü! Otomobil hurda yığınına döndü, 2 kişi hayatını kaybetti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.10.2024 11:23
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Tokat'tan kahreden haber! İçinde gençlerin olduğu eski model bir araba ağaca çarparak ikiye bölündü. 2 genç hayatını kaybederken biri yaralandı. Arabanın aldığı şekil dikkat çekti. Hurda yığınına dönen aracın ardından soruşturma başlatıldı.

Eski model araç ağaca çarpıp ikiye bölündü! Otomobil hurda yığınına döndü, 2 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta ağaca çarpan eski model bir araç ikiye ayrıldı, otomobil metal yığınına döndü. Otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Bulvarı kent merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

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İkiye bölünen aracın parçaları tarlaya saçıldı. Fiat-Tofaş marka otomobil metal yığınına döndü.

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Otomobilde bulunan Salih Taşkafa (19) ve Sevgi Horumdüzü (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı M. S. (20) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
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