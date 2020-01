Eski model cipi off-road aracına dönüştürdüler

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)- TRABZON'da girişimci Hasan ve Ferhat Aksoy, satın aldıkları eski model cipi, 250 bin liralık masrafla off-road aracına dönüştürdü. İki arkadaş, 'Hoyrat' adını verdikleri arazi aracıyla, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında dere tepe demeden ilerleyerek adrenalin yaşıyor. Kışın yaylada mahsur kalanlara da yardım ettiklerini belirten Ferhat Aksoy, "Yolda aracımızı görenler fotoğraf çekilmek için durduranlar oluyor. Yaptığınız emeğin ilgi görmesi harika bir duygu. Her gören şaşkına dönüyor" dedi.

Beşikdüzü ilçesinde oturan Ferhat Aksoy ve arkadaşı Hasan Aksoy, 2 yıl önce CJ-5 marka cip satın aldı. Yurt dışındaki örneklerine bakarak arazi aracı tasarlamak için kolları sıvayan ikili, yaklaşık 250 bin TL harcayarak eski model cipi, off-road aracına dönüştürdü. Yerden yüksekliği ile dikkat çeken, Karadeniz'in zorlu doğa ve coğrafi şartlarına aldırış etmeden dağ, dere, tepe ve ormanları dolaşan iki arkadaş, yolu olmayan dağlara da araçlarıyla çıkarak, adrenalin yaşıyor. Aksoy arkadaşlar, 'Hoyrat' adını verdikleri özel tasarımlı araçla, yüksek kesimlerinde kış aylarında karla kapanan yerlere de ulaşıp, mahsur kalanların imdadına yetişiyor. Sosyal medyada paylaştıkları videolarla beğeni toplayan, aksiyon filmleri aratmayan görüntüleriyle de binlerce takipçi tarafından ilgi odağı olan ikili, off-road yarışlarına katılmayı planlıyor.

‘MAHSUR KALANLARIN İMDADINA YETİŞİYORUZ’

Off-road sporu ile yakından ilgilendiğini belirten Ferhat Aksoy, "İlçemizde yıllar önce sel meydana gelmişti. O günün şartlarına baktığımız zaman ne kadar aracımız profesyonel donanımlarla yapılmış olsa bile yine de yeterli gelmediğini gördük. Daha zorlu şartlara daha, zorlu bir araç gerekiyordu. Bugün ‘Hoyrat’ adını verdiğimiz bu aracı yaptık. Biz sadece zevk için yapmıyoruz ki bunu. Herkes bizim böyle bir aracımız olduğunu biliyor. Arıyorlar bizi. 'Kardan yaylada mahsur kaldık gelin bizi kurtarın' diyorlar. Bizde yola koyuluyoruz, onları da alıyoruz. Mahsur kalanların imdadına yetişiyoruz. Bize erzak siparişi de veriyorlar. Biz de bazen elimizde ekmek, bazen erzak çantası karla kapanan yollardan geçiyor insanların imdadına yetişiyoruz” dedi.

‘KEŞFEDİLMEMİŞ YERLERİ BULUYORUZ DAĞLARDA’

Hoyrat'la arazide kayda aldıkları görüntülerin sosyal medyada ilgi gördüğünü anlatan Ferhat Aksoy, "Sosyal medyada attığımız bütün videolar çok izleniyor. Yolda aracımızı görenler fotoğraf çekilmek için durduranlar oluyor. Yaptığınız emeğin ilgi görmesi harika bir duygu. Her gören şaşkına dönüyor. Biz bile adını bilmediğimiz ormanları dolaşıyoruz. Aracımız daha önce insanların çıkamadığı her yere tırmanıyor. Derelerin içinden geçiyoruz çoğu zaman. Keşfedilmemiş yerleri buluyoruz dağlarda. Burası Karadeniz zaten hep aşağıya doğru indin mi kimse kaybolmuyor" diye konuştu.

'YOLDA HİÇBİR ZAMAN KALMADIK'

Yıllardır oto elektrik işi ile uğraşan Hasan Aksoy ise 'Hoyrat'ın kendilerini yolda bırakmadığını söyleyerek, "Off-road donanımına merak saldık. Kendi aracımızı yaptık. ‘Hoyrat’ adını verdiğimiz aracımızla her yere gidiyoruz. Yağmur, çamur, kar, fırtına hiç önemi yok. Çoğu zaman yol olmayan yerlerden derelerin içinden geçiyoruz. Biz dağlara, yaylalara âşık bir ikiliyiz. Her yere gitmek istiyoruz. Aracımızla beraber yarışlara katılmayı planlıyoruz. Çok çetin yollardan geçiyoruz. Bazen aracımız arızalanıyor, bazen tekeri çıkıyor hemen o zorlu arazide aracımızı tamir ediyor ve yolumuza devam ediyoruz. Yolda hiçbir zaman kalmadık. Aracımız bazen dere içinde çok zorlanıyor, kendini kaybediyor. Sanki dilimizden anlarmış gibi ‘Hoyrat’a sesleniyorum ve ‘Savaşacaksın burada, savaşacaksın’ diyorum" ifadesinde bulundu.

FOTOĞRAFLI