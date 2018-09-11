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Eski MSB müsteşar yardımcısı FETÖ'den hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

Eski MSB müsteşar yardımcısı tümgeneral Şaban Umut'un, "anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) müsteşar yardımcısı tümgeneral Şaban Umut'un, "anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Umut, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. TBMM ve MSB avukatları da duruşmaya müdahil sıfatıyla katıldı.

Mahkeme başkanının önceki celse ara kararlar gereği dosyaya giren evrakları okumasının ardından söz alan Umut, 15 Temmuz'da İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübünde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe katıldığını, burada derdest edilip bilmediği bir yere götürüldüğünü öne sürdü.

Şaban Umut, düğünü basan darbecilerin kendisini derdest etmeyerek diğer komutanlardan ayırdığı yönündeki iddiayı kabul etmedi.

FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne süren Umut, darbe girişimine de katılmadığını savundu.

Umut, tanık S.B'nin "Şaban Umut, beni İzmir'de örgüte ait Yamanlar Kolejinde Fetullah Gülen'in katıldığı bir sohbet toplantısına götürdü." iddiasını kabul etmedi. S.B'yi, Akıncı Üssünden darbe girişimini yürüten firari Adil Öksüz ile tanıştırdığı iddiasını da reddeden Umut, devre arkadaşı olan tanığın kendisine iftira attığını savundu.

Sanık Umut, 26 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye ve beraatini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, Şaban Umut'un tutukluluk halinin devamına karar verip davayı 9 Kasım'a erteledi.

Darbe girişiminin ardından Sabiha Gökçen Havalimanında yakalanıp tutuklanan Umut'un adı darbecilerin sözde atama listesinde Ekonomi Bakanlığı müsteşarı olarak geçiyordu. Hakkında "anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılan Şaban Umut, Şubat 2016'da, İngiltere ile Türkiye arasındaki istihbarat paylaşımı anlaşmasını imzalamıştı.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Şaban Umut

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