Eski MSB müsteşar yardımcısı FETÖ'den hakim karşısında

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) müsteşar yardımcısı tümgeneral Şaban Umut'un, "anayasal düzeni ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Umut, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. TBMM ve MSB avukatları da duruşmaya müdahil sıfatıyla katıldı.

Mahkeme başkanının önceki celse ara kararlar gereği dosyaya giren evrakları okumasının ardından söz alan Umut, 15 Temmuz'da İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübünde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe katıldığını, burada derdest edilip bilmediği bir yere götürüldüğünü öne sürdü.

Şaban Umut, düğünü basan darbecilerin kendisini derdest etmeyerek diğer komutanlardan ayırdığı yönündeki iddiayı kabul etmedi.

FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne süren Umut, darbe girişimine de katılmadığını savundu.

Umut, tanık S.B'nin "Şaban Umut, beni İzmir'de örgüte ait Yamanlar Kolejinde Fetullah Gülen'in katıldığı bir sohbet toplantısına götürdü." iddiasını kabul etmedi. S.B'yi, Akıncı Üssünden darbe girişimini yürüten firari Adil Öksüz ile tanıştırdığı iddiasını da reddeden Umut, devre arkadaşı olan tanığın kendisine iftira attığını savundu.