Eski müdürün kurumu ziyaretini basına sızdıran 3 çalışanın görev yerleri değiştirildi

Tolga YANIK/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 'zimmet' suçundan yargılanan rehabilitasyon merkezinin eski müdürü Mehmet Y.'nin kurumu ziyaret etmesini basına sızdırdığı iddia edilen 3 personelin görev yerleri değiştirildi. 3 personele görev yeri değişikliğinin yanı sıra ücret kesme cezası da verilmişti.

Ermenek'te faaliyet gösteren 168 yaşlı ve engellinin kaldığı yaklaşık 180 personeli bulunan Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Aziz K., 2018 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Aziz K., görevli olarak gittikleri şehir dışı gezilerinde almaları gereken harcırah ve yolluk ücretlerini alamadıklarını, işe başladığında kurum müdürü Mehmet Y.'nin kendisinden bir maaş para talep ettiğini, işe başlayan istisnasız herkesten ortalama bir maaşlık ücret talep edildiğini, bu paraları Mehmet Y.'nin talimatı ile kurum çalışanı Mehmet Ali B.'nin topladığını belirtti. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kurumda çalışan 70 kişi, müşteki olarak ifade verdi. İşçilerin çoğu, ifadelerinde Aziz K.'nin iddialarını doğrulayarak, il dışı görevlerinde çoğunlukla harcırah almadıklarını ve kendilerinden bin 500 ila 2 bin lira arasında bağış adı altında para istendiğini öne sürdü. Soruşturma başladıktan sonra görev yeri değişen rehabilitasyon merkezinin eski müdürü Mehmet Y. ve eski hemşiresi Makbule G. hakkında 'zincirleme zimmet', müdür yardımcısı Öznur K. hakkında 'suçu bildirmeme ve gizleme', merkezle bağlantısı olan Engellileri Koruma Derneği Başkanı Hasan A. hakkında da 'Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanuna Muhalefet' suçundan iddianame hazırlandı.

ZİMMETE 130 BİN LİRA GEÇİRİLDİĞİ İDDİASI

Bazı belgelerin kağıt kıyma makinesiyle yok edildiği belirtilen iddianamede, ''Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmada kurum yetkilileri tarafından çalışanlardan istenildiği iddia edilen ve tanıkların verdiklerini iddia ettikleri para miktarının yaklaşık 130 bin lira civarında olduğunun alınan ifadelerden anlaşıldığı'' denildi.

Merkezin eski müdürü Mehmet Y. de dernek tarafından kuruma alınacak aracın ücretinin yarısının bir hayırsever tarafından karşılanacağı, kalan yarısı için de para temin edilememesi üzerine idari personelle yaptıkları toplantıda bağış yapılabileceği yönünde tavsiyede bulunduğunu, ancak kimin ne kadar bağış yaptığını bilmediğini söyledi. Kendisinin de bağış yaptığını belirten Mehmet Y., kimseye bağış yapması konusunda baskı yapmadığını öne sürdü.

Diğer şüpheliler Hasan A. ve Öznur K. de suçlamaları kabul etmedi.

KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR KARARI

Şüphelilerin yargılanması devam ederken, eski müdür Mehmet Y., 23 Ekim 2019 tarihinde kızının düğün davetiyelerini dağıtmak için kuruma geldi. Mehmet Y., kurum içerisinde eski mesai arkadaşlarıyla bir süre sohbet etti. Bu anlara ilişkin fotoğraflar da yerel internet haber siteleri tarafından haberleştirildi. Mehmet Y. bunun üzerine 'özel hayatın gizliliği ihlal edildiği' gerekçesiyle fotoğrafları basına verdiğini iddia ettiği kurumda temizlik personeli olarak görev yapan Sevcan S. ile bunu haberleştiren gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Başsavcılık yapılan soruşturma sonucunda, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

İL MÜDÜRLÜĞÜ YEVMİYE KESME CEZASI VERDİ

Mustafa Y.'nin aynı şikayeti üzerine Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de valilik onayıyla soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonunda geçen yıl kasım ayında şirket personeli olan temizlik görevlisi Sevcan S. hakkında, 'Amirleri, iş yeri mensupları, iş yeri arkadaşları veya maiyeti hakkında yalan ve yanlış şayialar çıkarmak, asılsız ihbar ve şikayetlerde bulunmak, görevini ihmal etmek veya lakayt davranmak, kendisine verilen yetki dışında iş yapmak' maddeleri nedeniyle maaşında 5 yevmiye kesimi ve mevcut çalışmakta olduğu kuruluşta çalışmaya devam etmesinin kendisi ve kurumun işleyişi açısından sakınca oluşturacağından İl Müdürlüğü'nce belirlenecek başka bir kurumda görevlendirilmesine karar verildi. Ayrıca konunun daha detaylı incelenmesi için Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu.

Güvenlik görevlileri Hüseyin K.ve Hasan B. hakkında ise, 'Görevini ihmal etmek veya lakayt davranmak, kendisine verilen yetki dışında iş yapmak' maddeleri nedeniyle maaşından 5 yevmiye kesimi yapılarak, mevcut çalışmakta olduğu kuruluşta çalışmaya devam etmesinin kendisi ve kuruluş işleyişi açısından sakınca oluşturacağından İl Müdürlüğü'nce belirlenecek başka bir kurumda görevlendirilmesine karar verildi.

BAŞKA YERLERDE GÖREVLENDİRİLDİLER

Karar gereği Sevcan S., Ahmet Mete Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne, Hasan B. Karaman Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne, Hüseyin K. ise Karaman Dursun Fakih Huzurevi Müdürlüğü'ne görevlendirildi.

FOTOĞRAFLI



