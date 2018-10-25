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Eski muhtar adayı aracında ölü bulundu, katil zanlısı aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayındır ilçesinde Buruncu Mahallesi'nin eski muhtar adaylarından olan Halim Hoşol, aracının içinde ölü olarak bulundu. Olayı soruşturan Jandarma, Hoşol ile husumeti olan katil zanlısını arıyor.

Eski muhtar adayı aracında ölü bulundu, katil zanlısı aranıyor

İzmir Bayındır'da Buruncuk mahallesi eski muhtar adaylarından 46 yaşındaki Halim Hoşol, aracının içinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

HER YERDE ARANIYOR

Cinayetin ardından firar eden katil zanlısı Metin Ö. jandarma tarafından her yerde aranıyor. Olay, önceki gece Bayındır'a yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Buruncuk mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Metin Ö. ile bir süredir aralarında husumet bulunan eski muhtar adayı Halim Hoşol, gece yarısı karşılaştı. Katil zanlısı, av tüfeğini ateşleyerek Hoşol'u otomobilinin içinde öldürdü. Hoşol'un otomobilini ertesi günü fark eden köylüler, araçta hareketsiz yatan Halim Hoşol'u görünce hemen 112'yi aradı.

CİNAYET ZANLISI KÖYLÜSÜ

Yeni Asır'dan Nadir Uysal'ın haberine göre; olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, talihsiz adamın saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, cinayet zanlısının aynı köyde yaşayan Metin Ö. olduğunu belirledi. Cinayetin ardından silahıyla birlikte kayıplara karışan Metin Ö'nün yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Hoşol'un cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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