Eski muhtar, bacanağı ve 2 oğlunu öldürdü (2)- Yeniden

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesi Üçhüyük Mahallesi eski muhtarı Turan B. (42), muhtarlık seçiminde kazanan adayı desteklediği iddiasıyla bacanağı Adem Atçı (40) ile çocukları Faruk (22) ve Zekeriya Atçı'yı (20) tabancasıyla vurarak öldürdü. Turan B., olaydan sonra jandarmaya teslim oldu.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Çumra ilçesi Üçhüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin eski muhtarı Turan B., 31 Mart'taki yerel seçimlerde tekrar aday oldu; ancak kazanamadı. Turan B., seçim döneminden itibaren kendisi yerine, kazanan adayı desteklediği iddiasıyla tartıştığı bacanağı Adem Atcı ile köy mezarlığı yakınında karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Turan B. belinden çıkardığı tabancasıyla bacanağına kurşun yağdırdı. Adem Atcı olay yerinde yaşamını yitirirken, mahalle içine doğru ilerleyen Turan B., yolda bacanağının oğulları Zekeriya ve Faruk Atcı'nın traktörle tarlaya gittiğini gördü. Traktörün önünü kesen Turan B., traktördeki yeğenlerini aşağı indirirken, Faruk Atcı'nın eşine uzaklaşmasını söyledi. Turan B., ardından iki yeğeninin üzerine ateş etti. Zekeriya ve Faruk Atcı da olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetlerin ardından evine giden Turan B., jandarmayı arayıp, 3 kişiyi öldürdüğü ihbarında bulundu. Evine gelen jandarmaya teslim olan Turan B., ilk ifadesinde muhtarlık seçimlerinden itibaren bacağının kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü. Baba ve iki oğlunun cansız bedenleri otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.