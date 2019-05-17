HABER

Eski muhtar, bacanağı ve 2 oğlunu öldürdü (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

KONYA'nın Çumra ilçesi Üçhüyük Mahallesi eski muhtarı Turan B. (42), muhtarlık seçiminde kazanan adayı desteklediği iddiasıyla bacanağı Adem Atçı (40) ile çocukları Faruk (22) ve Zekeriya Atçı'yı (20) tabancasıyla vurarak öldürdü. Turan B., olaydan sonra jandarmaya teslim oldu.  Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Çumra ilçesi Üçhüyük Mahallesi'nde meydana geldi.

Eski muhtar, bacanağı ve 2 oğlunu öldürdü (2)- Yeniden

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesi Üçhüyük Mahallesi eski muhtarı Turan B. (42), muhtarlık seçiminde kazanan adayı desteklediği iddiasıyla bacanağı Adem Atçı (40) ile çocukları Faruk (22) ve Zekeriya Atçı'yı (20) tabancasıyla vurarak öldürdü. Turan B., olaydan sonra jandarmaya teslim oldu.
Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Çumra ilçesi Üçhüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin eski muhtarı Turan B., 31 Mart'taki yerel seçimlerde tekrar aday oldu; ancak kazanamadı. Turan B., seçim döneminden itibaren kendisi yerine, kazanan adayı desteklediği iddiasıyla tartıştığı bacanağı Adem Atcı ile köy mezarlığı yakınında karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Turan B. belinden çıkardığı tabancasıyla bacanağına kurşun yağdırdı. Adem Atcı olay yerinde yaşamını yitirirken, mahalle içine doğru ilerleyen Turan B., yolda bacanağının oğulları Zekeriya ve Faruk Atcı'nın traktörle tarlaya gittiğini gördü. Traktörün önünü kesen Turan B., traktördeki yeğenlerini aşağı indirirken, Faruk Atcı'nın eşine uzaklaşmasını söyledi. Turan B., ardından iki yeğeninin üzerine ateş etti. Zekeriya ve Faruk Atcı da olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetlerin ardından evine giden Turan B., jandarmayı arayıp, 3 kişiyi öldürdüğü ihbarında bulundu. Evine gelen jandarmaya teslim olan Turan B., ilk ifadesinde muhtarlık seçimlerinden itibaren bacağının kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü. Baba ve iki oğlunun cansız bedenleri otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Eski muhtar, bacanağı ve 2 oğlunu öldürdü (2)- YenidenEski muhtar, bacanağı ve 2 oğlunu öldürdü (2)- YenidenEski muhtar, bacanağı ve 2 oğlunu öldürdü (2)- YenidenEski muhtar, bacanağı ve 2 oğlunu öldürdü (2)- Yeniden

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Diyarbakır’da iki çocuk yağmur suyu göletinde boğulduDiyarbakır’da iki çocuk yağmur suyu göletinde boğuldu
İş hanındaki yangında kundaklama şüphesi (2)İş hanındaki yangında kundaklama şüphesi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.