HABER

Eski muhtar bacanağını ve iki çocuğunu öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinin eski muhtarı, tartıştığı bacanağı ve 2 oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.Olay, Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinde meydana geldi.

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinin eski muhtarı, tartıştığı bacanağı ve 2 oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üçhüyük Mahallesi eski Muhtarı Turan B., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı bacanağı Adem A. ve çocukları F.A. ile Z.A.’yı beylik tabancasıyla vurdu. Baba ve iki oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı Turan B., jandarmayı arayarak teslim oldu. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden baba Adem A. ile oğullarının cesetleri otopsi için Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

PARTNERHer şeyin başladığı yere gittiler...Her şeyin başladığı yere gittiler...
2 yaşındaki kızını döven anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası2 yaşındaki kızını döven anneye 1 yıl 3 ay hapis cezası
Özel ekibin operasyonunda 47 kilo eroin ele geçirildiÖzel ekibin operasyonunda 47 kilo eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.