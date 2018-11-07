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ESKİ MUHTAR DEHŞET SAÇTI: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 21:38 | Son Güncelleme

Müslüm SARIYER / İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde eski muhtar Ayhan B.

Müslüm SARIYER / İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde eski muhtar Ayhan B. alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 2'si yeğeni 3 kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehane önünde tartışan eski muhtar Ayhan B., yeğenleri Coşkun B., Hakan B. ve Erhan P. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. silahla ateş ederek 3 kişiyi de yaraladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Ayhan B. gözaltına alındı.

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Şüphelinin fotoğrafı

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