HABER

Eski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 23:08 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde, Ayhan B., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emre Y.'yi tabancayla vurmak isterken araya giren biri yeğeni iki kişiyi yaraladı.

Eski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralı

Müslüm SARIYAR-Murat DELİKLİTAŞ-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ'nde, Ayhan B., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emre Y.'yi tabancayla vurmak isterken araya giren biri yeğeni iki kişiyi yaraladı. Seken kurşunlardan biri de o sırada çay servisi yapan kahveci yeğenine isabet etti. Saldırgan olaydan sonra kaçmak isterken polis tarafından yakalandı.
Olay, Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir kıraathane önünde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, mahallenin eski muhtarı Ayhan B., oğlunun borcu nedeniyle mahkemelik oldukları Emre Y. ile cadde üzerinde karşılaşınca, borç meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, cadde üzerindeki kıraathane önüne gelene kadar sürdü.
Kıraathane önünde de devam eden tartışma sırasında Ayhan B., belindeki tabancayı çıkararak Emre Y.'ye doğrulttu. Bu sırada kıraathanede bulunan yeğeni Hakan B. ile Erhan P., dışarı çıkarak eski muhtara engel olmak istediler. Emre Y.'yi vurmakla tehdit eden Ayhan B., tetiği çekeceği sırada Erhan P., kolunu tutarak engellemek istedi. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında ateş alan tabancadan çıkan 3 kurşun Erhan P.'nin vücuduna isabet etti.
Boğuşmanın ardından yere düşen Ayhan B. ateş etmeye devam ederken, yeğeni Hakan B.'yi de kolundan vurdu. Yerden seken kurşunlardan biri ise o sırada müşteriye çay servisi yapan kahveci yeğeni Coşkun B.'nin göğsüne isabet etti.
Olayın ardından, yaralılar, kıraathanedekiler tarafından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olduğu öğrenilen Erhan P. ile Coşkun B. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Erhan P., daha sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan eski muhtar Ayhan B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
TEM'de arkasındaki aracın çarptığı otomobil takla attı (1)TEM'de arkasındaki aracın çarptığı otomobil takla attı (1)
Chick Corea, Avrupa turnesine İzmir'den başladıChick Corea, Avrupa turnesine İzmir'den başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ermenek'teki maden faciasında Türkiye'yi ağlatan Ayşe Teyze hayatını kaybetti

Ermenek'teki maden faciasında Türkiye'yi ağlatan Ayşe Teyze hayatını kaybetti

Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki Melisa Tuana hayatını kaybetti

Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki Melisa Tuana hayatını kaybetti

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

KHK'lı doktorlar için yapılan düzenleme kabul edildi

KHK'lı doktorlar için yapılan düzenleme kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi sanığı: Arabayı üzerine sürüp, manevra yapacaktım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.