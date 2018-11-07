Eski muhtar dehşet saçtı: 3 yaralı 2 (Geniş Haber)

Müslüm SARIYAR-Murat DELİKLİTAŞ-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ'nde, Ayhan B., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emre Y.'yi tabancayla vurmak isterken araya giren biri yeğeni iki kişiyi yaraladı. Seken kurşunlardan biri de o sırada çay servisi yapan kahveci yeğenine isabet etti. Saldırgan olaydan sonra kaçmak isterken polis tarafından yakalandı.

Olay, Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir kıraathane önünde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, mahallenin eski muhtarı Ayhan B., oğlunun borcu nedeniyle mahkemelik oldukları Emre Y. ile cadde üzerinde karşılaşınca, borç meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, cadde üzerindeki kıraathane önüne gelene kadar sürdü.

Kıraathane önünde de devam eden tartışma sırasında Ayhan B., belindeki tabancayı çıkararak Emre Y.'ye doğrulttu. Bu sırada kıraathanede bulunan yeğeni Hakan B. ile Erhan P., dışarı çıkarak eski muhtara engel olmak istediler. Emre Y.'yi vurmakla tehdit eden Ayhan B., tetiği çekeceği sırada Erhan P., kolunu tutarak engellemek istedi. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında ateş alan tabancadan çıkan 3 kurşun Erhan P.'nin vücuduna isabet etti.