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Eski muhtar evin yanındaki depoda intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'deki Akçakavak köyünün eski muhtarı Ferit G. (63) evinin yanındaki depoda kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Eski muhtar evin yanındaki depoda intihar etti

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'deki Akçakavak köyünün eski muhtarı Ferit G. (63) evinin yanındaki depoda kendini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.
Balışeyh ilçesinde bağlı Akçakavak köyünün eski muhtarı, evli ve 3 çocuk babası Ferit G., sabah saatlerinde eşinden kahvaltı hazırlamasını isteyip evden çıktı. Ferit G., yaklaşık 1 saat sonra eve dönmeyince ailesi meraklanıp, kendisini köyde aramaya başladı. Bir süre sonra ailesi, evlerinin yanındaki depoda Ferit G.'yi iple tavana asılı halde buldu. İhbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ferit G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ferit G.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ferit G.'nin 3 çocuğu olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

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