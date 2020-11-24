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Eski muhtar kazada öldü

24.11.2020 17:42 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde virajı alamayınca uçuruma yuvarlanan otomobilde yolcu olarak bulunan Konacık köyü eski muhtarı Hasan Yakışır, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde virajı alamayınca uçuruma yuvarlanan otomobilde yolcu olarak bulunan Konacık köyü eski muhtarı Hasan Yakışır, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Özkürtün Beldesi sınırlarındaki Süme Mahallesi’nden Konacık köyü istikametine giden Mustafa Sevinir yönetimindeki 39 AAF 277 plakalı otomobil Kaledibi mevkiinde alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre mesafeden dere yatağına yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü Sevinir ile araçta bulunan Ali Sancak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk önce Kürtün Devlet Hastanesine oradan da Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazada araç içerisinde bulunan ve Konacık köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen Hasan Yakışır ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Yakışır’ın cansız bedeni Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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