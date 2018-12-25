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Eski muhtara kızarak aday oldu, 24 yıldır görevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 15:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde motor tamircisiyken kendisinden önceki muhtara kızarak adaylığını koyup kazanan ve kendini mahallesine adayan Mustafa Şükrü Özbek (82), 24 yıldır mahallesine hizmet ediyor.

Eski muhtara kızarak aday oldu, 24 yıldır görevde

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde motor tamircisiyken kendisinden önceki muhtara kızarak adaylığını koyup kazanan ve kendini mahallesine adayan Mustafa Şükrü Özbek (82), 24 yıldır mahallesine hizmet ediyor.
Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, 1994 yılında motor tamircisi olarak geçimini sağlarken, evrak işleri sebebiyle kendinden önceki muhtara kızan ve o yılki seçimlerde muhtarlığa adaylığını koyup kazanan Mustafa Şükrü Özbek, o tarihten bu yana aralıksız olarak bu görevini sürdürüyor. 5 dönemdir muhtarlık yapan Özbek, her sabah saat 8.30'da muhtarlığı açarak makamında vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor, sıkıntılarını çözmek için mesai harcıyor. Muhtar Özbek, ilerleyen yaşının muhtarlık için engel olmadığını, vatandaşlara hizmet etmeyi çok sevdiğini söyledi.
YİNE TALİP
Özbek, görev yaptığı süre içerisinde, mahallesine okul, sağlık ocağı, cami gibi hizmetlerin gelmesini sağladığını belirtti. Zenginlerden, gıda yardımı topladığını ifade eden Özbek, bu yardımların mahalledeki, ihtiyaç sahibi kişilere dağıttığını aktardı. Özbek, mahallesine hizmet etmek için yola çıktığını belirterek, "Mahalleme hizmet ettiğim için ve mahallemi getirdiğim noktadan dolayı gurur duyuyorum. Eskiden buralara TIR, kamyon, otobüs giremezdi. 19 çıkmaz sokak vardı, hepsini açtırdım. Zenginden alıp fakire veririm. Ramazan ayında topladığım gıdaları durumu iyi olmayanlara dağıtırım. Vatandaşların her işine koşarım. Her sorunlarına yardımcı olurum. Mahalle sakinlerinin de bana karşı bir sevgi ve saygısı var. Bir baba gibi. Biz de kendilerini bir evlat olarak görüyoruz. Seçimlerde yine aday olacağım. Seçilirsem bir dönem daha muhtarlık yaparım daha sonra da bırakırım" diye konuştu.
'MAHALLENİN BABASI GİBİ'
Mahalle sakinlerinde Gülsüm Kirazlı, Muhtar Özbek'in kendileri için muhtardan çok bir baba gibi olduğunu belirterek, "Kendisi güzel yürekli bir insan. Zaman zaman ziyaret edip kendisinin halini hatırını soruyoruz. Çalışmalarından memnunuz. Kendisi bizi her zaman iyi karşılıyor. Çok iyi ve güler yüzlü bir insan. Artık kendisi muhtardan çok bir baba gibi bizim için. Mahalle olarak kendisini çok seviyoruz" dedi.

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Eski muhtara kızarak aday oldu, 24 yıldır görevdeEski muhtara kızarak aday oldu, 24 yıldır görevdeEski muhtara kızarak aday oldu, 24 yıldır görevdeEski muhtara kızarak aday oldu, 24 yıldır görevde

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