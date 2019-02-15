HABER

Eski muhtarı öldüren sanığa indirimle 10 yıl 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 16:50 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, eski muhtar Hüsnü Doğan'ı (53) tabancayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan İlhan Yılmaz (49), karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı.

Eski muhtarı öldüren sanığa indirimle 10 yıl 10 ay hapis

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, eski muhtar Hüsnü Doğan'ı (53) tabancayla vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan İlhan Yılmaz (49), karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Son savunmasında "Ne yaptığımın farkında değildim" diyen Yılmaz, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yılın Haziran ayında, merkeze bağlı Ömerli köyünde meydana geldi. İlhan Yılmaz ile traktör römorku satmaya çalıştığı eski muhtar Hüsnü Doğan arasında, para anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Yılmaz, tabancayla Doğan'a ateş etti. Hüsnü Doğan, yaşamını yitirirken, İlhan Yılmaz da gözaltına alındı. Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Tutuklu sanık İlhan Yılmaz hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkarılan sanık Yılmaz, savunmasında, "Üstüme çok geldi. Taşla saldırdı. Ben de o an ateş ettim. Ne yaptığımın farkında değildim" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İlhan Yılmaz'a, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

FOTOĞRAFLI

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
Samsun’da cinayet zanlısı tutuklandıSamsun’da cinayet zanlısı tutuklandı
Edirne’de uyuşturucu operasyonuEdirne’de uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.