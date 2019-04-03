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Eski muhtarın yıktığı çocuk parkı, şarkıcı Cenk Eren'in desteğiyle yapılacak (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

GÜLÜÇ BELEDİYESİ PARKI ONARDI Yenidoğanlar Köyü'nde seçimi kaybeden eski muhtar Mehmet Akyol'un yıktığı çocuk parkı, Gülüç Belde Belediyesi ekiplerince onarıldı.

Eski muhtarın yıktığı çocuk parkı, şarkıcı Cenk Eren'in desteğiyle yapılacak (2)

GÜLÜÇ BELEDİYESİ PARKI ONARDI
Yenidoğanlar Köyü'nde seçimi kaybeden eski muhtar Mehmet Akyol'un yıktığı çocuk parkı, Gülüç Belde Belediyesi ekiplerince onarıldı. Köye yeni çocuk parkı malzemeleriyle giden Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, yeni muhtar Rıdvan Onay'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşme sonrasında belediye görevlileri, park alanına geçerek oyun gruplarını onardı ve yeni düzenekler ekledi. Köydeki çocuklar, oyun parkına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
'BU PARKI KÖYÜN ÇOCUKLARINA HEDİYE ETTİK'
Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ile görüştükten sonra parkı onarmak için köye geldiklerini belirten Gökhan Demirtaş, "Biz Gülüç Belediyesi olarak her zaman çocuklarımızın arkasındayız. Çocuklarımızın tüm etkinliklerinde yanındayız. Bu köyü de ayırmadık. Böyle bir talep geldi. Biz bu parkı muhtarımıza yollamadık. Biz bu parkı Yenidoğanlar köyünün çocuklarına armağan ettik. Biz istedik ki böyle bir katkımız olsun" dedi.
Yenidoğanlar Köyü Muhtarı Rıdvan Onay da, Gökhan Demirtaş'a teşekkür etti. Parkın yıkılmasının ardından çok üzüldüklerini ifade eden Onay, "Köyümüzün adının bu şekilde anılmasına da çok üzüldük. Sağolsun başkanımız gibi sanatçımız Cenk Eren ve Alaplılı ablamız Gülay Yaman da bu konuda destek vereceklerini söyledi. Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Eski muhtarın yıktığı çocuk parkı, şarkıcı Cenk Eren'in desteğiyle yapılacak (2)Eski muhtarın yıktığı çocuk parkı, şarkıcı Cenk Eren'in desteğiyle yapılacak (2)Eski muhtarın yıktığı çocuk parkı, şarkıcı Cenk Eren'in desteğiyle yapılacak (2)Eski muhtarın yıktığı çocuk parkı, şarkıcı Cenk Eren'in desteğiyle yapılacak (2)

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