Eski Müsteşar Erdem'in yargılandığı dava

FETÖ'ye ilişkin adli ve idari soruşturmalar başlamadan önce kendisinin mücadeleye yönelik adımlar attığını iddia eden Erdem, Yargıtay ve Danıştaydaki örgüt yapılanmasıyla ilgili çalışmasını MİT Müsteşarlığına sunduğunu, bunun ardından da örgüt tarafından tehditler aldığını savundu.

FETÖ'yle mücadele ettiğini aktaran Erdem, Yargıda Birlik Derneğinin kuruluşunu, 2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçiminde yaşananları anlattı.

Bakanlıktan da örgüt mensuplarını uzaklaştırdığını öne süren Erdem, "15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi başarılı olsaydı örgütün bir infaz listesinin olduğu söyleniyor, eğer böyle bir liste varsa o listede kesin benim de adım vardır." dedi.

İddianamede kendisinin itirafçı olarak yer aldığını aktaran Erdem, itirafçı olmadığını, örgütle ilgili bildiklerini, mücadelesini anlattığını, iddianamenin eksik soruşturmanın bir ürünü olduğunu ileri sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanlarını da reddeden Erdem, FETÖ'nün kendisini düşman olarak gördüğünü, hakkındaki soruşturmayı hakkaniyetli bulmadığını iddia etti.

Bakanlığa gelişinde, görev süresince FETÖ'nün bir katkısının bulunmadığını savunan Erdem, örgütün desteğine de hiçbir zaman ihtiyacının olmadığını, 2011'den sonra vesayetçi anlayışı ortaya çıkan örgütün dayatmalarına karşı durduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Erdem hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına hükmederek, duruşmayı 5 Kasım'a bıraktı.

