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Eski müsteşar yardımcısı evinde asılmış halde buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 22:23 | Son Güncelleme

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Osman Pepe döneminde müsteşar yardımcılığı görevini yürüten Bünyamin Karaca, evinin merdiven boşluğunda asılmış halde bulundu.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Osman Pepe döneminde müsteşar yardımcılığı görevini yürüten Bünyamin Karaca, evinin merdiven boşluğunda asılmış halde bulundu.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Osman Pepe döneminde müsteşar yardımcılığı görevi yürüten Bünyamin Karaca’dan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, itfaiye ekipleri ile eve girdi. Ekipler, 60 yaşındaki Karaca’yı dubleks evinin merdiven boşluğunda asılmış halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Karaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Karaca’nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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