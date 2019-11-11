Eski NASA çalışanı, Merkür tutulmasını teleskobuyla izledi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan ve daha sonra İzmir'e yerleşerek İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlayan bilim insanı İtalyan asıllı Dr. Fabrizio Pinto (58), Merkür geçişini evinin terasından takip etti. Geçişin Uzay ve Havacılık araştırmaları bakımından oldukça önemli olduğunu söyleyen Pinto, "Bu olanlar Merkür'ün yörüngesini anlamamızı sağlıyor. Bugün Merkür, Dünya ve Güneş bir sıralanma halinde. Bir dahaki geçiş ise ortalama 2032 yılında gerçekleşecek" dedi.

Uzay ve havacılık camiasının başlıca araştırma konularından biri olan Merkür geçişi, 11 Kasım tarihinde Türkiye saati ile 15.30'dan itibaren gerçekleşmeye başladı. Bir yüzyılda sadece 13 kez meydana gelen tutulma, meraklıları tarafından heyecanla takip edildi. NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan ve daha sonra İzmir'e yerleşen İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi bilim insanı İtalyan asıllı Fabrizio Pinto da, Merkür tutulmasını evinin terasından takip etti. Amerika'dan getirttiği ekipmanlarla evinde kendine bir laboratuvar ortamı oluşturan Pinto, evindeki teleskobuyla geçişi anbean kaydetti. Tutulmanın Merkür'ün yörüngesini anlamamızı sağladığını belirten Pinto, "Şu anda Merkür, Dünya ve Güneş bir sıralanma halinde ve bu her zaman olan bir şey değil ortalama 15 yılda bir görülüyor o yüzden önemli bir konu. Bir sonraki Merkür Geçişi 2032 yılında olacak" dedi.