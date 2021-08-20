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Eski NATO Genel Sekreteri Scheffer: Biden Afganistan'da sorumluluktan kaçtı, ittifak tarihinin en kötü dönemini yaşıyor

20.08.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jaap de Hoop Scheffer, ABD Başkanı Joe Biden'ı, Afganistan'da sorumluluktan kaçmakla ve Afgan halkını kaosun içine atmakla suçladı. ABD ve Biden'ın büyük bir başarısızlık yaşadığını söyleyen de Hoop Scheffer, Washington yönetiminin "terör örgütleriyle savaşmak için" sonunda yine Afganistan'a geri dönmek zorunda kalacağını savundu.

Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, ABD Başkanı Joe Biden'ı, Afganistan'da sorumluluktan kaçmakla ve Afgan halkını kaosun içine atmakla suçladı.

ABD ve Biden'ın büyük bir başarısızlık yaşadığını söyleyen de Hoop Scheffer, Washington yönetiminin "terör örgütleriyle savaşmak için" sonunda yine Afganistan'a geri dönmek zorunda kalacağını savundu.

Jaap de Hoop Scheffer, Belçika'da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT'de, Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Afganistan'daki birliklerinin, NATO müttefiklerine danışılmadan çekilmesini eleştiren eski genel sekretere göre Biden, selefi Donald Trump'ın Taliban ile yaptığı eksik bir anlaşmayı uygulamak zorunda kaldı.

Bunun sonucu Afganistan'da her şeyin korkunç derecede yanlış yönde ilerlediğini söyleyen Jaap de Hoop Scheffer, "Şu anda havaalanına ulaşmaya çalışan Afgan kadınlar, kız çocuklar ve erkekler kurban edildi. NATO tarihinin en kötü dönemini yaşıyor" diye konuştu.

Jaap de Hoop Scheffer

ABD'nin "büyük bir devlet ve Batı dünyasının patronu" olduğunu vurgulayan eski NATO Genel Sekreteri, şöyle devam etti:

"Ama büyüklüğün bedeli sorumluluktur. Başkan Biden bu sorumluluktan kaçmıştır. Bu, ABD'nin birçok alanda güvenilirliğini etkileyecek. Bu güvenin geri kazanılması da uzun zaman alacak."

'El Kaide sağlam bir zemin kazanabilir'

De Hoop Scheffer, ABD'nin geçmişte Irak'ta olduğu gibi, "terör örgütleriyle mücadele" amacıyla yeniden Afganistan'a dönme olasılığı bulunduğunu da söyledi.

Eski NATO Genel Sekreteri, Başkan Barack Obama döneminde ABD'nin Irak'tan çekilmesi sonrası bölgede IŞİD'in ortaya çıkması üzerine koalisyon güçlerinin geri dönmek zorunda kaldığını anımsattı.

De Hoop Scheffer, Afganistan'da Taliban'ın müsamaha gösterdiği El Kaide'nin sağlam bir zemin kazanma olasılığı bulunduğunu ve durumun Irak ile paralellik arzedeceğini belirtti.

https://www.youtube.com/watch?v=TWD3xPtomkg

Afganistan'daki Taliban güçlerinin, uluslararası kamuoyuna ılımlı mesajlar vermeye çalıştığına işaret eden de Hoop Scheffer, bunu inandırıcı bulmadığını vurguladı.

Örgütün her türkü doğru cümleyi dile getirebilen sözcülerden oluşan karmaşık bir propaganda aygıtı olduğunu belirten Jaap de Hoop Scheffer, "Ama onları şu anda Kabil'de insanları kamçılayarak dolaşırken görebilirsiniz. Ben yeni bir Taliban göremiyorum" dedi.

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