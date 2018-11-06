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Eski Nazi gardiyanı hâkim karşısında

06.11.2018 19:18 | Son Güncelleme

Nazi Almanyası döneminde Stutthof Toplama Kampı’nda görevli gardiyanın yargılanmasına Münster Eyalet Mahkemesi’nde başlandı.

Eski Nazi gardiyanı hâkim karşısında

94 yaşındaki sanık yüzlerce esirin öldürülmesine yardım etmekle suçlanıyor.Nazi Almanyası döneminde Polonya'daki Stutthof Toplama Kampı'nda yüzlerce kişinin öldürülmesine yardım etmekle suçlanan eski gardiyan hakkında açılan dava Salı günü Münster Eyalet Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

İddianamede, 94 yaşındaki sanığın gardiyan olarak birçok korkunç cinayetin işlenmesine zemin hazırladığı iddia ediliyor. Ayrıca sanığın toplama kampında tutulan esirlerin vahşice öldürüldüğünü bildiği öne sürülüyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Borken kentinde yaşayan sanığın, Haziran 1942'den Eylül 1944'e kadar Polonya'nın Gdansk kenti yakınlarındaki Stutthof Toplama Kampı’nda SS gardiyanı olarak görev yaptığı ve bu göreve başladığında 18 yaşında olduğu belirtiliyor.

Toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığını kabul eden sanık, esirlerin öldürülmesine yardım etttiği iddiasını reddediyor.

Sanığın, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Emniyet Teşkilatı'nda Nazi dönemi savaş suçlularının takibatı için görevli ekipte yer aldığı belirtiliyor.

Duruşmanın ilk günü

Nazilerin işlediği suçlar konusunda uzman olan Dortmund Savcısı Andreas Brendel, bugünkü duruşmada Stutthof Toplama Kampı'ndaki esirlerin sistematik olarak nasıl öldürüldüklerini anlattı. Bunun yanı sıra, duruşmada davaya müdahil olarak katılan Stutthof Toplama Kampı kurbanları ve yakınlarının kişisel açıklamaları okundu.

Uluslararası Auschwitz Komitesi, davanın başlamasını memnuniyetle karşıladı. Auschwitz Komitesi Başkan Yardımcısı Christoph Heubner, "Toplama kampından sağ olarak kurtulanlara ve yakınlarına Münster'deki davaya müdahil olmaları konusundaki gösterdikleri cesaret ve kararlılık nedeniyle teşekkür ettiklerini" söyledi. Bu kişiler için dava sürecinin çok acı olacağına işaret eden Heubner, sağ kurtulan diğer insanlar gibi Alman yargısını ve adaletini beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Ludwigsburg'daki Nasyonal Sosyalizm döneminde işlenen suçların aydınlatılması için oluşturulan merkezin verilerine göre, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Stutthof Toplama Kampında 65 bin kişi öldürüldü.

dpa,AFP/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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