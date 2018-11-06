Eski Nazi gardiyanı hâkim karşısında

94 yaşındaki sanık yüzlerce esirin öldürülmesine yardım etmekle suçlanıyor.Nazi Almanyası döneminde Polonya'daki Stutthof Toplama Kampı'nda yüzlerce kişinin öldürülmesine yardım etmekle suçlanan eski gardiyan hakkında açılan dava Salı günü Münster Eyalet Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

İddianamede, 94 yaşındaki sanığın gardiyan olarak birçok korkunç cinayetin işlenmesine zemin hazırladığı iddia ediliyor. Ayrıca sanığın toplama kampında tutulan esirlerin vahşice öldürüldüğünü bildiği öne sürülüyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Borken kentinde yaşayan sanığın, Haziran 1942'den Eylül 1944'e kadar Polonya'nın Gdansk kenti yakınlarındaki Stutthof Toplama Kampı’nda SS gardiyanı olarak görev yaptığı ve bu göreve başladığında 18 yaşında olduğu belirtiliyor.

Toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığını kabul eden sanık, esirlerin öldürülmesine yardım etttiği iddiasını reddediyor.

Sanığın, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Emniyet Teşkilatı'nda Nazi dönemi savaş suçlularının takibatı için görevli ekipte yer aldığı belirtiliyor.