Eski Nazi gardiyanına 2 yıl tecilli ceza

Dey kampta görev yaptığında 18 yaşın altında olduğu için çocuk yasalarına göre ceza aldı.Almanya'da Nazi döneminde Polonya'daki Stutthof Toplama Kampı'nda görevli gardiyanın yargılandığı davada Hamburg Bölge Mahkemesi 93 yaşındaki Bruno Dey'i toplama kampında Ağustos 1944 ile Nisan 1945 tarihleri arasında 5 bin 230 kişinin ölümü ve bir kişinin öldürülmesine teşebbüsten suçlu bularak 2 yıl tecilli hapis cezasına çarptırdı.

Hayatta kalan son Nazi gardiyanlardan biri olduğu belirtilen Dey'in gençliğinde Polonya'daki Gdansk’taki Stutthof kampında kule gardiyanı olduğu belirtildi.

Bruno Dey kampta olduğunu doğruladı ancak suç işlemediğini savundu. Bu suçlar işlendiğinde 17-18 yaşlarında olduğu belirtilen Bruno Dey'in çocuk ve gençlik yasaları uyarınca ceza aldığı bildirildi.

Yargıç Anne-Meier-Göring Bruno Dey'in en başta suçlu olduğunu kabul etmese de yargılama sürecinde suçunun farkına vardığı ve geçen hafta özür dilemesinin de bunu gösterdiğini kaydetti.

Kampta 60 binden fazla insan öldürülmüştü