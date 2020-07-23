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Eski Nazi gardiyanına 2 yıl tecilli ceza

23.07.2020 13:30 | Son Güncelleme

Nazi Almanyası döneminde toplama kampında gardiyanlık yapan 93 yaşındaki Bruno Dey 2 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Dey kampta görev yaptığında 18 yaşın altında olduğu için çocuk yasalarına göre ceza aldı.Almanya'da Nazi döneminde Polonya'daki Stutthof Toplama Kampı'nda görevli gardiyanın yargılandığı davada Hamburg Bölge Mahkemesi 93 yaşındaki Bruno Dey'i toplama kampında Ağustos 1944 ile Nisan 1945 tarihleri arasında 5 bin 230 kişinin ölümü ve bir kişinin öldürülmesine teşebbüsten suçlu bularak 2 yıl tecilli hapis cezasına çarptırdı.

Hayatta kalan son Nazi gardiyanlardan biri olduğu belirtilen Dey'in gençliğinde Polonya'daki Gdansk’taki Stutthof kampında kule gardiyanı olduğu belirtildi.

Bruno Dey kampta olduğunu doğruladı ancak suç işlemediğini savundu. Bu suçlar işlendiğinde 17-18 yaşlarında olduğu belirtilen Bruno Dey'in çocuk ve gençlik yasaları uyarınca ceza aldığı bildirildi.

Yargıç Anne-Meier-Göring Bruno Dey'in en başta suçlu olduğunu kabul etmese de yargılama sürecinde suçunun farkına vardığı ve geçen hafta özür dilemesinin de bunu gösterdiğini kaydetti.

Kampta 60 binden fazla insan öldürülmüştü

Günümüzde Polonya sınırları içerisinde kalan Gdansk yakınlarında yer alan kampta, Yahudiler, siyasi tutuklular ve eşcinsellerin de aralarında olduğu 60 binden fazla insan öldürülmüştü. Kampta tutulanlar, kalbine şırınga ile zehirli madde saplama, aç bırakma, silah ile infaz gibi yöntemlerle öldürülmüştü. Ayrıca kış aylarında soğuktan donana dek dışarıda bırakma ve gaz odalarında infaz yöntemleri de Stutthof Toplama Kampı'nda uygulanmıştı.

Rtr, epd, AP /SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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