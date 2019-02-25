HABER

Eski Nazi gardiyanının duruşmasında sağlık engeli

25.02.2019 22:22 | Son Güncelleme

Almanya mahkeme, eski Nazi gardiyanının yargılandığı davada 95 yaşındaki sanığın sağlık durumu nedeniyle duruşmayı erteledi.

Eski Nazi gardiyanının duruşmasında sağlık engeli

Nazi dönemi mağdurlarının oluşturduğu uluslararası komite karara tepki gösterdi.Almanya'da Nazi döneminde Stutthof Toplama Kampında görevli gardiyanın yargılandığı davada mahkeme, 95 yaşındaki sanığın sağlık durumunun el vermemesi nedeniyle Pazartesi günü görülmesi gereken duruşmayı erteledi. Münster kentindeki mahkeme geçen Kasım'da yargılanmasına başlanan sanığın bundan sonraki duruşmalara da katılamaması halinde yazılı ifadede bulunabilmesine izin verdi.

Ölüm kamplarından kurtulanlar tarafından 1952'de kurulan Uluslararası Auschwitz Komitesi, mahkemeyi yargılama konusunda "ayak sürümekle" suçladı.

İddianamede sanığın 1942-1945 yılları arasındaki yüzlerce cinayetin suç ortağı olduğu öne sürülüyor, görevli olduğu Polonya'daki toplanma kampında tutulan esirlerin vahşice öldürüldüğünden haberdar olduğu iddia ediliyor. Toplama kampında gardiyan olarak görev yaptığını kabul eden sanık, esirlerin öldürülmesine yardım etttiği iddiasını reddediyor.

Geçen Aralık'ta da 97 yaşındaki bir başka eski Nazi gardiyanının sağlık durumu nedeniyle yargılanmamasına karar verilmişti. Majdanek Toplama Kampı'nda görev almış olan eski gardiyan hakkında "sağlık durumu mahkemeye çıkmaya kalıcı olarak elverişsizdir" şeklinde rapor verilmişti.

dpa/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
Sol Muhalefet Cephesinde DSP’den CHP’ye Sert TepkiSol Muhalefet Cephesinde DSP’den CHP’ye Sert Tepki
UNICEF: Yemen'de 1,2 milyon çocuk savaş bölgesinde yaşıyorUNICEF: Yemen'de 1,2 milyon çocuk savaş bölgesinde yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

3 ay maaşları da devlet ödeyecek

3 ay maaşları da devlet ödeyecek

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

'Esad'ın zindanlarında yanan cesetlerin kokusunu alırdık'

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini öldürüp köpeğiyle birlikte yedi

Annesini öldürüp köpeğiyle birlikte yedi

Venezuela Donanmasından yardım gemisine tehdit: "Girerseniz saldırırız”

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

ABD uzayda Çin ve Rusya'yı ikiye katladı

ABD uzayda Çin ve Rusya'yı ikiye katladı

Gerçek Kim gelirken, 'çakma Kim' sınır dışı edildi

Gerçek Kim gelirken, 'çakma Kim' sınır dışı edildi

Evi yanan kadın, pencereden sarkarak kurtarılmayı bekledi

Yarı çıplak halde dakikalarca böyle bekledi!

Ivanka Trump'tan Venezuela açıklaması: ABD cesur insanlarla birlikte duruyor

Ivanka Trump: Sen çok yaşa!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.