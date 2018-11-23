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Eski Nazi Kampı Gardiyanı ‘Yardakçılıkla’ Suçlandı

23.11.2018 22:40 | Son Güncelleme

95 yaşındaki Berlinli Hans H., İkinci Dünya Savaşı’nda 36 binden fazla kişinin öldürüldüğü Avusturya’daki Mauthausen Nazi Kampı’nda yardakçılık yapmakla suçlandı

Eski Nazi Kampı Gardiyanı ‘Yardakçılıkla’ Suçlandı

95 yaşındaki Berlinli Hans H., İkinci Dünya Savaşı’nda 36 binden fazla kişinin öldürüldüğü Avusturya’daki Mauthausen Nazi Kampı’nda yardakçılık yapmakla suçlandı.

Yasal nedenlerden dolayı sanığın soyadının gizli tutulduğunu belirten Berlin savcılığı, yayınladığı yazılı açıklamada Hans H.’nin 1944 yazı ile 1945 bahar ayları arasında Avusturya’nın en büyük Nazi ölüm kampında gardiyan olarak çalıştığını iddia etti.

Açıklamada, kamptaki mahkumların çoğunlukla gazla zehirleme olmak üzere ‘ölüm banyosu’, silahla tarama, aç bırakma, dondurma ve zehir enjekte etme gibi yöntemlerle katledildiği belirtildi.

Süphelinin bu ‘katliamlardan ve öldürme metodlarından haberdar’ olduğu, ‘öldürme suçunu işleyenleri desteklediği ya da en azından işlerini kolaylaştırdığı’ kaydedildi.

Almanya, Sobibor Nazi kampında gardiyanlık yapmış John Demjanjuk’un 2011 yılında suçlu bulunduğu davanın ardından Nazi döneminde alt görevler yürütmüş bireylere yönelik soruşturmalarını arttırdı.

Söz konusu davanın kararı yasal emsal oluşturdu ve buna göre Nazilerin emrinde çalışmış olanlar kimseyi öldürmemiş ve Nazilerin ‘ölüm makinesine’ doğrudan dahil olmamış bile olsalar yardakçılık yapmaktan suçlu bulunabiliyor.

Son yıllarda birkaç eski SS kampı görevlisi daha yargılandı ancak yaşları ilerlemiş olduğu için ya dava devam ederken ya da mahkum edilmeden önce öldüler.

Polonya’nın Gdansk kentindeki Stutthof Kampı’nda görev yaptığı için yargılanan 95 yaşındaki başka bir Alman vatandaşı ise, son duruşmasında verdiği ifadede hiçbir zaman bir Nazi üyesi olmadığını ve mahkumların acılarına da duyarsız kalmadığını savundu.

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