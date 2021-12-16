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Eski New York Valisi Cuomo Kitap Gelirlerini İade Edecek

16.12.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski New York Valisi Andrew Cuomo’nun, Corona virüsüne karşı mücadeleyi ve anılarını anlatan kitaptan elde ettiği 5 milyon dolarlık kazancı, kamu kaynaklarını kişisel çıkarı için kullanması nedeniyle, eyalete geri ödemesi isteniyor

Eski New York Valisi Andrew Cuomo’nun, Corona virüsüne karşı mücadeleyi ve anılarını anlatan kitaptan elde ettiği 5 milyon dolarlık kazancı, kamu kaynaklarını kişisel çıkarı için kullanması nedeniyle, eyalete geri ödemesi isteniyor.

11 ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma sonrasında görevinden istifa eden eski New York Valisi Andrew Cuomo, Corona virüsüne karşı mücadeleyi ve anılarını anlatan "Amerikan Krizi: COVID-19 Salgında Liderlik Dersleri" adlı kitabını piyasaya çıkartmıştı.

Kitap, Andrew Cuomo’nun salgınla mücadelede ülke çapında popüler bir siyasi figür haline dönüşmesiyle birlikte beklenenin üzerinde bir satış grafiği yakaladı. Eski New York Valisi, kitap satışlarından 5 milyon doların üzerinde kazanç sağladı. Ancak istifasının ardından gözler cinsel taciz iddiaları dışında, kitabının yayınında eyaletin kamu kaynaklarını kullanıp kullanmadığına çevrildi.

Cuomo’nun 10 yıl önce kararını imzalayıp hayata geçirdiği ve konuyla ilgili soruşturma başlatan New York Eyaleti Etik Kurulu, aylar sonra kararını açıkladı. Etik Kurulu, 12’ye karşı 1 oyla Cuomo’yu kamu kaynaklarını kendi şahsi çıkarları için kullanmaktan suçlu buldu. Kurul, eski valinin kitabın satışından elde ettiği 5 milyon 100 bin dolarlık gelirin eyalete geri ödenmesine karar verdi.

Cuomo'nun avukatı Jim McGuire, kararın ardından yaptığı açıklamada, New York Eyaleti Etik Kurulu’nun eylemlerinin anayasaya aykırı olduğunu ve yasalardan daha çok siyasi çıkar grupları tarafından yönlendirildiğini belirterek, karara karşı dava açacakları açıkladı.

Sözcüsü Rich Azzopardi, Cuomo'nun kitaptan elde ettiği kardan, Nisan ayında hayır kurumlarına 500 bin dolar bağışladığını söylemişti. Bağışın eyalete yapılacak 5 milyon 100 bin dolarlık geri ödemeyi nasıl etkileyeceği henüz belli olmadı.

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