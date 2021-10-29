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Eski New York Valisi Cuomo Yargılanacak

29.10.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan soruşturma sonrasında istifa eden eski New York Valisi Andrew Cuomo’ya açılan davayla ilgili iddianame Albany Bölge Mahkemesi tarafından kabul edildi

NEW YORK

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