Eski New York Valisi Cuomo Yargılanacak

11 ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan soruşturma sonrasında istifa eden eski New York Valisi Andrew Cuomo’ya açılan davayla ilgili iddianame Albany Bölge Mahkemesi tarafından kabul edildi
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