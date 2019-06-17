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Eski nişanlı dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde önce eski nişanlısını vuran genç, sonra da aynı silahla intihar etti.Olay, Adatepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde önce eski nişanlısını vuran genç, sonra da aynı silahla intihar etti.
Olay, Adatepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilek Öksüz (22) ve Sefa Gerizli(22) bir süre önce nişanlandı. Daha sonra genç çift, henüz bilinmeyen bir nedenle nişanı attı. Sefa Gerizli, kızı ikna etmek için bu sabah evlerine gitti. İddiaya göre Sefa Gerizli, ikna edemediği Dilek Öksüz’ü silahla öldürürken ardından da aynı tabancayla intihar etti.

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