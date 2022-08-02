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Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görünce öldürdü! İlk sözleri bakın ne oldu... Dehşete düşüren iddialar

02.08.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. 26 yaşındaki Fatma G., 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı 27 yaşındaki Ahmet Batuhan Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdü, Yıldız'ın kız arkadaşı E.D.'yi (25) ise yaraladı. E.D. tedaviye alınırken olay sonrası kaçan Fatma G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Oğlunun öldürüldüğünü öğrenen anne olayın geçmişine dair dehşete düşüren iddialarda bulunurken Fatma G. basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görünce öldürdü! İlk sözleri bakın ne oldu... Dehşete düşüren iddialar

Korkunç olay, saat 16.00 sıralarında Tokat'taki Çeçenistan Caddesi'nde Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma G., iddiaya göre, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanın önüne gitti. Fatma G., burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gördü. Bunun üzerine Fatma G. üzerinde taşıdığı tabanca ile eski nişanlısı ve kız arkadaşına ateş açtı. Yıldız ve kız arkadaşı E.D. kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Fatma G., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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"KIZIN BABASI RAZI OLMADI"

Oğlu Ahmet Batuhan Yıldız'ın vurulduğu haberini alarak olay yerine gelen Kadiriye Ünver Yıldız, "Geçen sene bu zamanlar nişan yaptık. Düğün gününü alacaktık. Kızın babası razı olmadı. Benim oğlanın ilerisini göremediğini söyledi. Fatma'yı da çok seviyordu. Ayrıldılar. Fatma ile görüşmüyordu. Fatma ve annesi sürekli dükkana geliyordu. Bu işler neden böyle oldu diye. Kendileri istemedi. Fatma, oğluma silahla ateş etmiş. Bir de oğlumun yanında kız arkadaşı varmış. Bir kurşun da ona atmış" diye konuştu.

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"ÖLMEDİ DEYİN, NE OLUR"

Tokat'ta eski nişanlısını öldürüp, onun kız arkadaşını yaralayan Fatma G., Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Fatma G. hastaneye giderken basın mensuplarının 'Neden vurdunuz?' sorusuna, 'Ölmedi deyin, ne olur' diye cevap verdi ve "Pişmanım" ifadelerini kullandı. Fatma G., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA/İHA)

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