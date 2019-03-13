Eski nişanlısının evinde 3 kişiyi bıçakladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eski nişanlısının evine giden zanlı, 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, eski nişanlısının evine giden Murat A, burada Ümit D. (36), D.U. (17) ve Y.K. (17) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evdeki 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralıları Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Y.K, buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, zanlı Murat A'nın yakalanması için çalışması başlattı.

Öte yandan zanlının, dün gece ilçede inşaat halindeki bir okulun dördüncü katına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu, polisin ikna çabası sonucu eyleminden vazgeçtiği öğrenildi.

