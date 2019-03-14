HABER

Eski nişanlısının evinde 3 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

MANİSA'da, polis tarafından vazgeçirildiği intihar girişiminden bir gün sonra eski nişanlısının evine giderek, 2'si 17 yaşında kız çocuğu, 3 kişiyi bıçaklayarak, yaralayan Murat Aydoğdu (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski nişanlısının evinde 3 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, polis tarafından vazgeçirildiği intihar girişiminden bir gün sonra eski nişanlısının evine giderek, 2'si 17 yaşında kız çocuğu, 3 kişiyi bıçaklayarak, yaralayan Murat Aydoğdu (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 çocuk babası emekli asker Murat Aydoğdu, salı gecesi saat 22.30 sıralarında Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde yapımı süren okul inşaatının 4'üncü kat penceresine çıkarak, intihar teşebbüsünde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilerek, intihardan vazgeçirilen Aydoğdu, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Eski nişanlısıyla tartıştığı için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Murat Aydoğdu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Ancak ertesi gün saat 15.30 sıralarında eski nişanlısı Meral D.'nin Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Çıkan tartışmada, Meral D.'nin 17 yaşındaki kızı D.U. ile aynı yaştaki arkadaşı Y.K. ve Ümit D.'yi (36) bıçakladı. 3 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karnından bıçaklanan Y.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan Murat Aydoğdu ise Manisa Otobüs Terminali'nde Balıkesir'e gitmek için otobüs bileti alırken yakalandı. Sorgusu tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Murat Aydoğdu, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSaba Tümer'in bir de kardeşini görünSaba Tümer'in bir de kardeşini görün
Kendisini doğalgaz borusuna astıKendisini doğalgaz borusuna astı
Çamaşırları 3 gün asılı kalınca öldüğü ortaya çıktıÇamaşırları 3 gün asılı kalınca öldüğü ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.