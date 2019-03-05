HABER

Eski Nissan Başkanı Ghosn’a mahkemeden iyi haber

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

Maddi usulsüzlük suçlaması ile Japonya’da tutuklu bulunan Nissan Motor’un eski başkanı Carlos Ghosn’un kefalet talebi Tokyo Mahkemesi’nce kabul edildi.

Maddi usulsüzlük suçlaması ile Japonya’da tutuklu bulunan Nissan Motor’un eski başkanı Carlos Ghosn’un kefalet talebi Tokyo Mahkemesi’nce kabul edildi. Savcıların, karara itiraz etmesi bekleniyor.
Gelirini düşük gösterdiği ve maddi usulsüzlük yaptığı iddialarıyla suçlanan Nissan Motor’un eski Başkanı Carlos Ghosn’un kefalet talebi Tokyo Mahkemesi tarafından kabul edildi. 107 gündür tutuklu bulunan 64 yaşındaki Ghosn’un kısa sürede özgürlüğüne kavuşabileceği belirtilirken, savcıların karara itiraz hakkı bulunuyor.

Kefalet bedeli 48 milyon lira
Ghosn’un kefalet bedelinin 8,9 milyon dolar (yaklaşık 48 milyon lira) olarak belirlendiği öğrenildi. Mahkeme ayrıca, Ghosn’a seyahat yasağı da getirdi. Diğer kefalet koşullarına dair detaylar henüz açıklanmazken, yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kefalet şartları arasında kaçma ve delilleri karartma girişimlerini önlemeye yönelik önlemler yer alıyor.

Üçüncü kefalet talebiydi
Şubat ayında Ghosn’un savunmasını devralan yeni avukat ekibinde, yüksek profilli davalarda beraat kazanması ile bilinen Junichiro Hironaka da bulunuyor. Ghosn’un önceki savunma takımı tarafından yapılan iki kefalet talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti.
Öte yandan ilk iki kefalet talebini reddeden mahkemenin, son ve üçüncü talebi kabul etmesi, mahkemenin delil karartma ihtimalinin kalmadığına ikna olması olarak yorumlanıyor. Savcıların mahkemenin kararına itiraz etmesi bekleniyor.

Suçlama maddi usulsüzlük
Güven ihlali ve gelirini eksik gösterme iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 19 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan Ghosn’un, yargı sürecinin sonunda suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.

PARTNER Kim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri Kim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri
Kask hayatını kurtardıKask hayatını kurtardı
Çete lideri, benzerinin kimliğini kullanarak kalp ameliyatı bile olmuşÇete lideri, benzerinin kimliğini kullanarak kalp ameliyatı bile olmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

İran'dan tehdit gibi açıklama!

İran'dan tehdit gibi açıklama!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.