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Eski Nissan CEO’snun kaçırılması davasında 12 yıla kadar hapis talebi

20.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Eski Nissan CEO’snun kaçırılması davasında 12 yıla kadar hapis talebi

Nissan’ın firari eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçması olayıyla Türk vatandaşlarının yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

Nissan’ın firari eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçması olayıyla Türk vatandaşlarının yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı pilot olarak görev yapan 3 sanık hakkında ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.
Finansal usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Japonya’da ev hapsinde tutulurken firar eden ve Türkiye aktarmalı Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçmasına yardım eden Türk vatandaşlarının yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Bakırköy 17 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Okan Kösemen ve pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ile Serhat Kahvecioğlu hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, şirket yöneticisi sanık Okan Kösemen, pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek’in ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan 12 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.
Savcı, pilotlar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu’nun ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan beraatlarını talep ederken, hosteslerden Serpil Kurnaz Kuyumcu’nun üzerine atılı suçun ‘ön ödemeye’ tabi olması ve sanığın bu ön ödemeyi yerine getirmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesini istedi. Dava kapsamında yargılanan diğer hostes sanık Nesrin Altunalan’ın ise beraatı talep edildi.
Mütalaada dosya kapsamında yargılanan diğer 2 pilot Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında ise ‘suçu bildirmeme’ suçundan suç duyurusunda bulunulması talep edildi.
Mütalaanın açıklamasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırarak esasa ilişkin son savunmaları için duruşmayı erteledi.

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