-
-
HABER
-
Güncel
-
Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
GÜNCEL
HABERLERİ
|
03.01.2020 12:15 |
Son Güncelleme
Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum