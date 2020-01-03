Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum