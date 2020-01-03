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  4. Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 23:06 | Son Güncelleme

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı


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