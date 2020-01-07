Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması

İSTANBUL (AA) - Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, iki hostesin şüpheli olarak ifadeleri alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmaya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında, Osaka’dan İstanbul’a gelen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta hostes olarak çalışan S.K.K ve İstanbul’dan Beyrut’a giden TC-RZA kuyruk numaralı uçaktaki hostes N.A’nın gözaltına alındığı, emniyette ifade verdikten sonra serbest kaldıkları öğrenildi.

İfade veren hostes S.K.K, uçağa binen Amerikalı iki yolcunun kendisine "Rahatsız edilmek istemiyoruz, bir şey olursa sizi çağıracağız" dediklerini, bu olayla ilgili bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

- 40 metre ileriye araçla götürülmüş