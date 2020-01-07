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  4. Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 19:45 | Son Güncelleme

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, olayda kullanılan iki uçakta görev yapan hosteslerin şüpheli olarak ifadeleri alındı - İfade veren hostes S.K.K'nin, uçağa binen Amerikalı iki yolcunun kendisine ''rahatsız edilmek istemiyoruz, bir şey olursa sizi çağıracağız'' dediklerini, bu olayla ilgili bir bilgisinin olmadığını söylediği belirtildi - Şirket yöneticisi O.K’nin TC-TSR kuyruk numaralı uçaktan inen Carlos Ghosn’u, çalıştığı şirketin aracıyla alıp 40 metre ileride bekleyen TC-RZA kuyruk numaralı uçağa götürdüğü bilgisi edinildi

İSTANBUL (AA) - Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, iki hostesin şüpheli olarak ifadeleri alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmaya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında, Osaka’dan İstanbul’a gelen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta hostes olarak çalışan S.K.K ve İstanbul’dan Beyrut’a giden TC-RZA kuyruk numaralı uçaktaki hostes N.A’nın gözaltına alındığı, emniyette ifade verdikten sonra serbest kaldıkları öğrenildi.

İfade veren hostes S.K.K, uçağa binen Amerikalı iki yolcunun kendisine "Rahatsız edilmek istemiyoruz, bir şey olursa sizi çağıracağız" dediklerini, bu olayla ilgili bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

- 40 metre ileriye araçla götürülmüş

Öte yandan Osaka’dan İstanbul’a gelen TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 6 kapısının bulunduğu, Carlos Ghosn’un kutu içerisinde en arkada bulunan kargo bölümü kapısından uçağa alındığı ileri sürüldü.

Şirket yöneticisi O.K’nin TC-TSR kuyruk numaralı uçaktan inen Carlos Ghosn’u çalıştığı şirketin aracıyla alarak 40 metre ileride bekleyen TC-RZA kuyruk numaralı uçağa götürdüğü öğrenildi.

- 5 şüpheli tutuklanmıştı

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınarak, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S. ve şirket yöneticisi O.K. ‘’göçmen kaçakçılığı’’ suçundan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 3 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H. savcılık tarafından serbest bırakılırken, suçta kullanılan 2 uçakla ilgili el koyma kararı verilmişti.

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