Eski NKÜ Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren NKÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, 15 Temmuz'dan sonra üniversitedeki FETÖ/PDY yapılanması ile ilgili yeteri kadar mücadele edilmediğini öne sürdü.

Gültekin, Şimşek ile o dönemde birlikte çalıştığını anlatarak, "15 Temmuz'dan sonra Osman Bey beni odasına çağırdı ve bana oluşturduğu 90 kişilik bir liste gösterdi. Bu kişilerin FETÖ ile bağlantısı olabileceğini söyleyerek benim de görüşümü aldı. Ben de listedeki kişilerin doğru olabileceğini rektör beye söyledim. Yapılan soruşturmalarda ise sadece 30 kişi hakkında işlem yapıldı. Diğer kişiler hakkında işlem yapılmadı. O dönem bazı kişilere uzaklaştırma yazıları gönderildi fakat daha sonra bu kararlar geri çekildi." ifadelerini kullandı.