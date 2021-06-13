Eski normale ne zaman dönebiliriz? Prof. Dr. İsmail Balık'tan önemli açıklamalar

Türkiye, bir yandan Kovid-19 aşılama programına yeni meslek gruplarını dahil edip, yaş sınırını düşürürken diğer taraftan da günlük uygulanan aşı sayısını yaklaşık 600 bin doza ulaştırdı. Böylelikle toplumsal bağışıklama hedefine giden yolda önemli bir adım atılmış oldu.

Prof. Dr. İsmail Balık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeterli aşı olduğunda Türkiye'nin altyapısının, günde 1,5 milyon dozdan fazla aşı yapabilme potansiyeli bulunduğuna dikkati çekti.

"GÜNDE 700 BİN İLE 1 MİLYON DOZ ARASINDA AŞI UYGULANMASIYLA TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK YAZ AYLARINDA YAKALANABİLİR"

Günde 700 bin ile 1 milyon doz arasında aşı uygulanmasıyla toplumsal bağışıklığın yaz aylarında yakalanabileceğine işaret eden Balık, bir günde 600 bin doz aşıya ulaşılmasının da bunun en önemli işareti olduğunu vurguladı.

"TOPLUMUN EN AZ YÜZDE 60'I AŞILANIRSA HASTALIK 'SALGIN' FORMUNDAN ÇIKABİLİR"

Prof. Dr. Balık, "Günde 1 milyon doz aşı uygulanması durumunda temmuz ayı sonuna kadar toplumsal bağışıklık hedefine erişiriz. Sonbaharda ise eski normalimize dönebiliriz. Elbette bu, aşı tedarikinde sorun kalmamasına ve insanların aşı olmak konusundaki uyumuna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

BioNTech aşısının, ilk dozun 10 gün sonrasından itibaren etkisini göstermeye başladığına işaret eden Balık, bunun toplum bağışıklığını daha hızlı sağlama açısından önemli olduğunu vurguladı.