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Eski oda başkanının yargılandığı FETÖ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, delil yetersizliğinden beraat etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Hiçyılmaz ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Hiçyılmaz'ın başkanlığı döneminde görev yapan bazı meclis üyeleri tanık olarak dinlendi.

Tanıklar, 2013 yılında yapılan oda seçiminde başkan seçilen sanık Hiçyılmaz'ın, örgüt ile bağlantısına tanık olmadıklarını, aksine o dönemde odada başkan yardımcısı olan firari İlhan Miraboğlu ile aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılandığı davadan ceza alan eski meclis başkanı Mehmet Filiz'i istifaya zorlayarak odadan uzaklaştırdığını iddia etti.

Savcı, önceki celse mahkemeye sunduğu, sanık Hiçyılmaz'ın 2013 yılında gerçekleştirilen oda başkanlığı seçiminde kapatılan GESİAD yönetimi ve iş adamları tarafından desteklenmesi, örgüt üyesi iş adamlarının sanığın kazanması için seferber olması, sanığın örgütün toplantılarına katılması, eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz'in ifadesinde sanığın örgüt bağlantısı nedeniyle başkanlığına karşı çıktığını belirtmesi, sohbet imamlarının "Pensilvanya'dan destek geldi" yönündeki beyanları, sanığın oda başkanı seçildikten sonra GESİAD'dan birçok kişiyi odaya meclis başkanı ve yönetici olarak alması ve MASAK raporları nedeniyle, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talebini yineledi.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Hiçyılmaz, yapısı gereği herkese ve her yapıya mesafe koyan bir insan olduğunu belirterek, "Üzerime atılı suçların hiçbiri gerçek değil, hepsi iftiradır. Bu yapı içerisinde yer aldığıma yönelik algı operasyonu yapıldı. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Hiçyılmaz'ın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Hiçyılmaz, adliye çıkışında gazetecilere, "Elbette biz kendimizden emindik. O bakımdan her zaman rahat oldum. Bugün de gerçekten telaş etmeye yer olmadığı anlaşıldı ve adalet yerini buldu." diye konuştu.

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