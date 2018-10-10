Eski oda başkanının yargılandığı FETÖ davasında karar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Hiçyılmaz ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Hiçyılmaz'ın başkanlığı döneminde görev yapan bazı meclis üyeleri tanık olarak dinlendi.

Tanıklar, 2013 yılında yapılan oda seçiminde başkan seçilen sanık Hiçyılmaz'ın, örgüt ile bağlantısına tanık olmadıklarını, aksine o dönemde odada başkan yardımcısı olan firari İlhan Miraboğlu ile aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılandığı davadan ceza alan eski meclis başkanı Mehmet Filiz'i istifaya zorlayarak odadan uzaklaştırdığını iddia etti.

Savcı, önceki celse mahkemeye sunduğu, sanık Hiçyılmaz'ın 2013 yılında gerçekleştirilen oda başkanlığı seçiminde kapatılan GESİAD yönetimi ve iş adamları tarafından desteklenmesi, örgüt üyesi iş adamlarının sanığın kazanması için seferber olması, sanığın örgütün toplantılarına katılması, eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz'in ifadesinde sanığın örgüt bağlantısı nedeniyle başkanlığına karşı çıktığını belirtmesi, sohbet imamlarının "Pensilvanya'dan destek geldi" yönündeki beyanları, sanığın oda başkanı seçildikten sonra GESİAD'dan birçok kişiyi odaya meclis başkanı ve yönetici olarak alması ve MASAK raporları nedeniyle, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talebini yineledi.