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Eski öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı: İşte o anlar

11.05.2024 13:18
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Türkiye, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okul müdürü İbrahim Oktugan'ın eski öğrencisi tarafından öldürülmesiyle dehşete düşmüştü. Özel bir okulda müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Iraklı öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Eski öğrencisi tarafından silahla vurulan İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

Eyüpsultan’da 7 Mayıs’ta meydana gelen olayda yabancı uyruklu öğrenci Y.K. (17), okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan Y.K. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SALDIRI SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eski öğrencisi tarafından silahlı vurulan okul müdürü İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde koşar adımlarla müdürün odasına giren öğrencinin saniyeler içinde aynı şekilde koşup dışarı çıktığı görülüyor.

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Silahlı saldırı sonrası yaralanan Okul Müdürü İbrahim Oktugan’ın ise yaralı halde odasından çıktıktan sonra yere yığılıp yardım istediği o anlar yer alıyor.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Okul müdürü İstanbul
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