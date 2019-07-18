HABER

Eski öğrencisini taciz eden öğretmen 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eski öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ve fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı iddiası ile yargılanan öğretmene 22 yıl hapis cezası verildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde daha önceden öğretmenlik yaptığı okulda tanıştığı öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.B.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eski öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ve fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı iddiası ile yargılanan öğretmene 22 yıl hapis cezası verildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde daha önceden öğretmenlik yaptığı okulda tanıştığı öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.B. isimli öğretmen, çocuğa ait fotoğrafları daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Olayı fark eden çocuğun ailesi, A.B. isimli öğretmenden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan A.B., hakim karşısına çıkartıldı. 2018 yılında görülen davada “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak”, “Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayınları yayınlamak” ve “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamalarıyla ilgili görülen davada A.B.’ye 28 yıl hapis cezası verildi.
İtirazda bulunulmasının ardından davanın taşındığı bir üst mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı geri gönderdi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görülen davaya tutuklu sanık A.B. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ve tutuklu sanığın yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz alan A.B. isimli şahıs, tahliyesini talep ederek, “Olayların bu noktaya gelmesini istemedim. Ben kimseye resim göstermedim” dedi.
Mahkeme heyeti sanığın son sözünün dinlenmesinin ardından kararını açıkladı. Heyet, A.B.’nin 22 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
17 kişilik minibüse 67 kişi bindirilmiş17 kişilik minibüse 67 kişi bindirilmiş
5 iş yerinden sigara çalan şüpheli tutuklandı5 iş yerinden sigara çalan şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.