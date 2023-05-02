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Eski öğretmen şimdi OnlyFans’ta karne veriyor! Cinsel organ fotoğraflarını tek tek inceleyerek derecelendiriyor

02.05.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlik kariyerini OnlyFans fenomenliğiyle değiştiren Courtney Tillia, aboneleri için yaptığı karne uygulamasıyla dikkatleri çekti. Fenomen isim hayranlarından gelen cinsel organ fotoğraflarını tek tek inceleyerek derecelendirdiğini söyledi.

Eski öğretmen şimdi OnlyFans’ta karne veriyor! Cinsel organ fotoğraflarını tek tek inceleyerek derecelendiriyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde öğretmenlik yapan Courtney Tillia isimli bir kadın düşük maaşı nedeniyle görevinden istifa etti. Kocasının teşvik etmesiyle yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını abonelerine satmaya başlayan Tillia kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Öğretmenlik kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren Tillia abonelerini takdir etmek için başlattığı karne uygulamasıyla da ilgi odağı oldu.

“KARNE VE NOTLARI DAĞITIYORUM”

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Sosyal medya fenomeni Courtney Tillia, eski mesleğinin bir parçası olarak sık sık abonelerini derecelendirmeyi seçiyor. Hayranlarından gelen fotoğrafları büyük bir titizlikle incelediğini dile getiren Tillia, “Hiçbirine haksızlık yapmamak için tek tek inceliyorum. Sonra karne ve notları dağıtıyorum. Hayranlarım buna bayılıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen OnlyFans

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