Eski öğretmen şimdi OnlyFans’ta karne veriyor! Cinsel organ fotoğraflarını tek tek inceleyerek derecelendiriyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde öğretmenlik yapan Courtney Tillia isimli bir kadın düşük maaşı nedeniyle görevinden istifa etti. Kocasının teşvik etmesiyle yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını abonelerine satmaya başlayan Tillia kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Öğretmenlik kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren Tillia abonelerini takdir etmek için başlattığı karne uygulamasıyla da ilgi odağı oldu.

“KARNE VE NOTLARI DAĞITIYORUM”

Sosyal medya fenomeni Courtney Tillia, eski mesleğinin bir parçası olarak sık sık abonelerini derecelendirmeyi seçiyor. Hayranlarından gelen fotoğrafları büyük bir titizlikle incelediğini dile getiren Tillia, “Hiçbirine haksızlık yapmamak için tek tek inceliyorum. Sonra karne ve notları dağıtıyorum. Hayranlarım buna bayılıyor” dedi.