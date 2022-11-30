Eski öğretmen yeni yetişkin yıldızı! Erotik içerikleri sayesinde 'paraya para demiyor'!

2019 yılında yetişkin içerik sektörüne giriş yapan Courtney, geçmişte Noel günlerinde çocuklarını mutlu edebilmek için ne kadar zorluk çektiğini anlattı. Elinde 20 dolarla çocuklarına hediye alabilmek için dükkan dükkan gezdiği zamanları anlatan genç anne, uzun bir süre çocuklarına Noel hediyelerini ailesinin aldığını anlattı. Ancak şimdi durum 3 yıl önce olduğundan çok daha farklı.

SERVET KAZANIYOR

Yetişkin içerik platformlarından neredeyse bir servet kazanan Tillia, bu Noel'de erotik içerikli sayesinde limitsiz harcama yapabilme özgürlüğüne sahip. Bundan duyduğu mutluluğu anlatan yıldız, bu yıl Noel için çocuklarına bir VR seti, elektrikli scooter, dart tahtası, Harry Potter cübbesi ve asaları, ayrıca bazı egzersiz kıyafetleri, pahalı Jordan spor ayakkabıları ve daha birçok şey almayı planladığını açıkladı.

BAŞKALARINA DA YARDIM EDİYOR

Anne, çocuklarını mutlu edebilmenin yanı sıra,daha az şanslı olanlara yardım etmeye de çalıştığını söyledi. Courtney, "Hediye almak veya çorap doldurmak için mücadele etmenin nasıl bir şey olduğunu hatırlıyoruz, bu nedenle diğer ailelere yardım etmek harika" diye ekledi.