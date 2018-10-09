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Eski öğretmene FETÖ'den hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:47 | Son Güncelleme

Eski öğretmene FETÖ'den hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olma, terör örgütü kurma ve yönetme" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Uğur Kaba, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Kaba, savunmasında, örgütle bağı bulunmadığını iddia etti.

Örgütün sohbetlerine katılmadığını öne süren Kaba, "Emniyetteki ifademde korktuğum için katıldığımı söyledim ama böyle bir şey olmadı." dedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı yönündeki iddiaları da reddeden Kaba, "Korktuğum için ilk ifademde kullandığımı söylemiştim. Bu programı kullanmadım." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Kaba'nın "silahlı terör örgütü üyesi olma, terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Kaba'yı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ KASTAMONU PDY

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