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Eski Ordu Valisi'ne hakaret davası: İBB Başkanı İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi

02.03.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Eski Ordu Valisi'ne hakaret davası: İBB Başkanı İmamoğlu'na 2 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 6'ıncı duruşması görüldü. Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ordu'da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi'nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda ekibiyle VIP'ten geçerken tartışma yaşadı. Bu sırada dönemin Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği öne sürülen İmamoğlu hakkında dava açıldı.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ordu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ıncı duruşmasına, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu. Duruşmada iddia makamı esas hakkkındaki mütalaasını açıkladı. Verilen mütealada, "Halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan sanık Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları nedeniyle Karadeniz Bölgesi'ne geldiği, 05/06/2019 günü ise Ordu iline geldiği ve aynı gün saat 22:20 sıralarında Ordu ilinden ayrılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na gelerek VIP salonundan geçmek istediği, VIP salonundan geçmesine izin verilmemesi üzerine olay tarihinde Ordu Valisi olarak görev yapan Seddar Yavuz'a hakaret ettigi iddiasıyla açılan davada, dosya içerisinde mevcut Haber Global isimli televizyon kanalından ve Fox Tv isimli televizyon kanalından alınan görüntülerde sanık Ekrem İmamoğlu'nun olay yerinde bulunan ve dosya kapsamında dinlenen bir kısım tanıklara hitaben "vali itlik yapmıştır, aynen iletin vali itlik yapmıştır" şeklinde söz söylemek suretiyle Seddar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçunu işledigi anlaşılmakla sanık Ekrem İmamoğlu'nun TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1 maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep ve mütaala olunur" denildi.

'OLAY GÜNÜ YORGUNDU VE SESİ KISIKTI'

Tanık sıfatıyla dinlenen CHP Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, olay sırasında iddia edilen sözü duymadığını belirterek, "Sayın Ekrem İmamoğlu, olay günü Ordu'ya geldi. Ordu'da miting yaptı. Daha sonra belediyemizi ziyaret etti. Ardından İstanbul'a dönmek için Ordu-Giresun Havalimanı'na gittik. Yorgundu ve sesi kısıktı. Ben olayların yaşandığı sırada yanındaydım. İddia edildiği gibi sanık hakkında 'Vali itlik yapmıştır' diye bir söz duymadım" dedi.

'"BASİTLİK YAPMIŞTIR" DEMİŞTİR'

Ekrem İmamoğlu'nun baş koruması Mustafa Akın da tanık olarak alınan beyanında, "Olayın olduğu gün yanındaydım. Başkanın olayın olduğu tarihlerde yoğun bir miting programı vardı. Bu nedenle ses kısıklığı vardı. Otobüs içerisinde sık sık buhar verilerek boğazı rahatlatılmaya çalışılıyordu. Boğaz pastili de kullanıyordu. 'Vali itlik yapmıştır' diye bir ifade duymadım. 'Basitlik yapmıştır' demiştir. Ses kısıklığından dolayı oradaki kişilerin yanlış anladığını düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları amacıyla süre vererek, duruşmayı 17 Mart'a erteledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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