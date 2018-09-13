Eski ortağına borcunu ödeyemeyince dövülüp, bıçaklandı

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Sadık G. (35), verdiği çekin karşılıksız çıkması, senedi de ödeyememesi üzerine eski ortağı ve yanındaki kişiler tarafından dövülüp, bıçaklandı.
Olay, öğle saatlerinde, Gebze Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sadık G. hurda alım satımı yaptığı eski ortağına borcuna karşılık 120 bin TL'lik çek verdi. Sadık G. çekin karşılıksız çıkması üzerine ortağına otomobilini ve 30 bin TL'lik senet verdi. Sadık G. ödeme günü gelen senedi ödeyemedi. Bunun üzerine eski ortağı Zeki D. (45), Erkan D. (20) ve E.D. (16) kendisini takip ederek, Gebze Otogarı'nda yakaladı. 3 kişi Sadık G.'yi dövüp, kalçasından bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan Sadık G. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sadık G. ifadesinde kendisini bıçaklayan kişinin E.D. olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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