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Eski ortağını bacağından vurdu, teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

İZMİT'te, kahvede oturan eski ortağı F.Ş.'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurarak yaralayan M.A.E, teslim oldu.

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te, kahvede oturan eski ortağı F.Ş.'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurarak yaralayan M.A.E, teslim oldu. M.A.E. ifadesinde, F.Ş.'yi kendisine borcu olduğu için vurduğunu ve daha sonra pişman olduğunu söyledi.

Olay, önceki gece Gündoğdu Mahallesi Zübeyda Hanım Caddesi üzerindeki kahvede meydana geldi. İddiaya göre, M.A.E., daha önceden küçükbaş hayvan ticareti yaptıkları eski ortağı F.Ş.'yi telefonla arayarak borcunu ödemesini istedi. F.Ş.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine otomobiliyle F.Ş.'nin oturduğu kahveye gelen M.A.E., iki el ateş ederek F.Ş.'yi bacağından yaraladı. Olayın ardından otomobiliyle kayıplara karışan M.A.E., aynı mahallede bir evde saklandı. Dün sabah saatlerinde polisi arayan M.A.E., pişman olduğunu ve teslim olmak istediğini söyledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.E., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. M.A.E. ifadesinde eski ortağı F.Ş.'yi kalan borçları için yaraladığını ve pişman olduğunu söyledi. M.A.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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