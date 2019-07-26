Eski ortağını kıraathane önünde silahla yaraladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kıraathane önünde otururken eski ortağının silahlı saldırısına uğrayan vatandaş ayağından yaralandı.

Olay, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Zübeydehanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ş. isimli vatandaş bir kıraathanenin önünde arkadaşları ile otururken eski ortağı olduğu ve aralarında husumet olduğu iddia edilen M.A.E. bir otomobille caddeye geldi. M.A.E., otomobilin arka penceresinden tabanca ile eski ortağına 5 el ateş etti. Kurşunlardan 2’si ayağına isabet eden F.Ş. kanlar içinde kalırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan F.Ş., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eski ortağını vuran şahsın olay yerine gelme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobille olay yerine gelen şahıs ortağını vuruyor. Silah seslerini duyan mahalleli ise panikle kendilerini korumak için koşmaya çalışıyor.