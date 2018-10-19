HABER

Eski ortağını öldüren sanığa ve arkadaşına 15'er yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de bir parkta eski ortağı Murat Çetin'i, alacak yüzünden çıkan tartışmada bacaklarından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Arif Koyuncu (44) ve yanındaki Kadir Çankaya (44), 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bir parkta eski ortağı Murat Çetin'i, alacak yüzünden çıkan tartışmada bacaklarından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Arif Koyuncu (44) ve yanındaki Kadir Çankaya (44), 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 1 Şubat'ta merkez Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Arif Koyuncu daha önce birlikte mefruşat işi yaptığı eski ortağı Murat Çetin'i konuşmak için parka çağırdı. Eski ortaklar arasında borç-alacak yüzünden parkta tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Koyuncu belinden çıkardığı bıçakla Çetin'i bacaklarından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Murat Çetin, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Çetin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Arif Koyuncu ve kendisine yardım ettiği ileri sürülen Kadir Çankaya ise emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Arif Koyuncu ve Kadir Çankaya ile olayda hayatını kaybeden Murat Çetin'in davacı yakınları R.Ç. ve D.Ç. ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarini istedi.
Murat Çetin'in ölümü ile hiçbir alakası olmadığını iddia eden tutuklu sanık Çankaya, "Murat'ın evine Arif Koyuncu götürdü. Hiçbir suçum yok. Bana iftira atıyorlar. Ailem, işim gücüm darmadağın oldu. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu. Eski ortağının ölümünden dolayı pişman olduğunu ifade eden Arif Koyuncu ise "Olay bir anda oldu. Keşke olmasaydı. Çok pişmanım. Nasıl olduğunu anlamadım. Bu olayla uzaktan yakından kimsenin alakası yok" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Arif Koyuncu ile Kadir Çankaya'yı, Türk Ceza Kanunu'nun 87/4 maddesi gereğince 'kasten yaralama' suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

PARTNERÇocuğunuz size yalan söylüyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin!Çocuğunuz size yalan söylüyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin!
Çalıştığı bayiden 111 tüp çaldı, bir şey olmamış gibi mesaiye geldiÇalıştığı bayiden 111 tüp çaldı, bir şey olmamış gibi mesaiye geldi
Araçtan çanta hırsızlığı güvenlik kamerasındaAraçtan çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.