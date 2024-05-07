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  4. Eski ortağını vurup kendi kafasına sıktı! Çorbacıdaki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Eski ortağını vurup kendi kafasına sıktı! Çorbacıdaki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

07.05.2024 10:59
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Bayrampaşa'da Hüseyin Çizmeci, eski ortağı Gülya Akça'yı (54) çalıştığı çorbacıda silahla vurarak öldürdü. Hüseyin Akça, daha sonra silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Gülya Akça'nın vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Dehşete düşüren olay, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Sur Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülya Akça, Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Çizmeci ile birlikte işlettikleri çorbacı dükkanından 4 gün önce ortaklığını bitirerek ayrıldı. Akça, Bayrampaşa'da bulunan başka bir çorbacıda çalışmaya başladı.

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Akşam saatlerinde Hüseyin Çizmeci, Gülya Akça'nın çalıştığı dükkana gitti; ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Çizmeci, yanında bulunan silahla Akça'ya 4 el ateş etti. Hüseyin Akça, daha sonra silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülya Akça tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çizmeci'nin ise tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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ESKİ ORTAĞINA ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Olay anı, Gülya Akça'nın çalıştığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Akça'nın tezgahta bulunan bıçağı alarak dışarıdaki Çizmeci'nin üzerine yürüdüğü görülürken, bu sırada iş yerindeki bir kişi olayı engellemeye çalıştı. Bu sırada dışarı çıkan Gülya Akça, Çizmeci'nin ateş etmesi sonucu vurularak yere düştü.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bayrampaşa çorbacı
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